Sky, Ugolini: "C'è il gradimento di Ancelotti per Quagliarella: in uscita penso a due nomi"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Quagliarella? C'è il gradimento di Ancelotti, ma è tutto circoscritto alla suggestione: non c'è nessuna trattativa o contatto con l'agente. Sarebbe senza dubbio un'operazione importante ed intelligente alla luce anche delle parole rilasciate da De Laurentiis. Fabio è un figlio di Napoli, la sua annata in azzurro è ingiudicabile alla luce delle vicende fuori dal campo che gli hanno tolto tranquillità. Meriterebbe di avere un'altra occasione. Tra i giocatori in uscita penso ad Inglese che potrebbe rientrare nelle operazioni Ilicic o Castagne, poi ci metto anche Diawara. Hysaj e Mario rui hanno dimostrato professionalità ed appartenenza, bisognerà ponderare tutto. In più ci sono i discorsi rinnovi legati a Callejon e Mertens"