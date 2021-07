Ultime calcio - Ai microfoni di Sky Sport 24, Riccardo Trevisani ha parlato di Emerson Palmieri:

"Spinazzola ha raggiunto un livello che Emerson non ha. Il terzino della Roma quando partiva sembrava una tromba d'aria. In bocca al lupo a lui, ma credo che Emerson possa fare bene e soprattutto è inserito in un meccanismo che funziona".