Sky, Modugno: "Osimhen è un lusso per il calcio italiano. In caso di rinnovo, il Napoli usufruirà del Decreto Crescita"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato durante Giochiamo D’Anticipo su Televomero:

“Lista UEFA? Zerbin paga la duttilità tattica di Elmas, visto che a destra ci sono anche Lozano e Politano. Premi Champions o Scudetto? Da quello che so io non ci sono, i contratti del Napoli sono molto strutturati e gli obiettivi rientrano in certi range. Una chiacchierata innocente sull’argomento c’è stata, ma non condiziona l’umore di nessuno. Mi aspetto due o tre movimenti importanti in uscita, penso a Zielinski e Lozano, ma se va via Osimhen sarebbe un discorso diverso perchè rappresenta un lusso non solo per il Napoli, ma anche per il calcio italiano. Con il rinnovo del contratto, gli azzurri usufruirebbero ancora del Decreto Crescita per lui”.