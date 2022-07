Sky, Modugno: "Osimhen ed il Bayern Monaco? Possiamo temere una offensiva del club bavarese"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen ed il Bayern Monaco? Possiamo temere una offensiva del club bavarese, è un interesse più fiutato che concreto. Ci sono quattro o cinque club in Europa che se vogliono un giocatore non fanno troppi sondaggi bensì una offerta via mail in cui chiedono risposte in pochi giorni. Se vendi Lewandowski ti serve uno forte, e Victor Osimhen lo è”