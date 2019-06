Manolas-Koulibaly, Sky: "Forte spinta di De Laurentiis, l'idea di una difesa bunker lo intriga: vuole chiudere!"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Kostas Manolas? C’è la disponibilità del calciatore ma si lavora per trovare un equilibrio con la Roma che, ovviamente, vuole monetizzare la sua cessione e ha la necessità di farlo per questioni relative al fair play finanziario. C’è una clausola da 36 milioni di euro che il Napoli sta provando a scontare con l’inserimento di una contropartita. Si sta lavorando, comunque: Mino Raiola è protagonista e c’è fiducia, c’è anche una spinta forte da parte di De Laurentiis perchè è intrigato dall’idea di avere una coppia difensiva formata dal greco e da Koulibaly. Il Napoli che verrà avrà un atteggiamento più aggressivo, che magari finirà col modificare una serie di meccanismi: l’impostazione passerà da altri piedi, magari da un centrocampista che potrà venire a prendersi il pallone oppure sulle corsie esterne. Tipo Cancelo e Kolarov tra Juventus e Roma, sono curioso di capire la fase di impostazione del Napoli che vedremo. Sul mercato ci sono tanti contatti, ma dipenderà dalla strategia globale della società: ad esempio, se metti in conto James magari devi considerare eventuali uscite a livello economico. Ma anche tra Fares e Theo c’è una forbice importante. Prima di spendere tanti soldi in difesa, il Napoli studierà centrocampo e attacco”