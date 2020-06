Sky, Modugno: "Formazione? Meret la certezza per stasera, torna Fabian con i tre piccoletti in attacco"

Ultime calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Modugno

"Boga è in cima alla lista dei desideri del Napoli. Allenamento lungo? Molto lungo, magari hanno tirato anche i rigori alla fine. Partita molto bella stasera, il Napoli di Gattuso ci arriva in maniera solida e forte. Se la giocherà contro un avversario che in Italia ha tutto più di tutte. Dubbi di formazione? Meret ci sarà, Mario Rui può essere una opzione con Fabian in mezzo e i tre piccoletti avanti. In partita secca, il Napoli se la gioca contro chiunque".