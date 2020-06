Modugno: "Concentrazione massima, c'è voglia di fare bene in coppa Italia ma quante incognite. Callejon? Potrebbe esserci tempo per parlarne..."

Ultime calcio - Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Modugno

"Rifinitura atipica, al San Paolo e poi ritiro in albergo in città. Spogliatoio? La concentrazione massima è sulla partita, la presenza ieri del presidente ha rasserenato ma comunque le vicende sono rinviate. C'è voglia e consapevolezza delle tante variabili e incognite. Ci sono tanti giocatori che avvertono fatica o si sente appesantito o magari ha paura di farsi male. L'atleta non sa che risposte dare dopo 105 giorni. Gattuso sceglierà i migliori e chi sta meglio. Callejon? A me non risulta che ieri si siano affrontati questioni relativi ai rinnovi. Nè per Callejon, neanche per altri e Gattuso. De Laurentiis ha parlato della Coppa Italia, degli stipendi ma di niente altro. Siamo davanti ad un contratto che scade a giugno, il 30, ma resterebbe ancora per continuare la stagione. Potrebbe anche ritrovarsi un accordo, ma il dialogo è interrotto".