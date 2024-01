Sky, Marocchi: "Samardzic non basta, a Napoli si è rotto il giochino"

Giancarlo Marocchi dice la sua sull’affare Samardizic ospite dalla regione Friuli Venezia Giulia.

Marocchi, perché Samardzic continua a tenere in sospeso le società che lo vogliono?

«Perché in molti vedono in lui un buon giocatore che però non si sa ancora se diventerà un ottimo giocatore».

Napoli e Juventus farebbero il salto mettendo il talento dell’Udinese nel loro motore?

«No, e mi spiego. Al Napoli si è rotto il giochino e non basterebbe il migliore giocatore del mondo per riaggiustarlo, a meno che De Laurentiis non ne prenda quattroin una volta sola. Mi auguro che possa recuperare in Champions, ma vedendolo ora non credo che recupererà in campionato. La Juve è completa al di là di Samardzic, l’Inter non ne ha più bisogno».

Una specie di bocciatura?

«No, perché Samardzic è una buona mezzala con tiro e assist, ma sono convinto che il serbo andrebbe a completare la rosa delle prime quattro, mentre farebbe fare la differenza a quelle sotto. L’Udinese, ad esempio, con Lovric e Samardzic sempre titolari, avrebbe fatto meglio».