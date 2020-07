Sky, Marchetti su TMW: "Napoli interessato al baby talento Nunez dell'Almeria"

L'editoriale di Luca Marchetti su TMW: "Al di là dell'affondo su Osimhen, gli azzurri lavorano anche su Darwin Nunez, attaccante dell'Almeria. Classe 1999 ha realizzato 16 reti in 29 partite in B spagnola che potrebbe essere considerato un investimento per il futuro. E siccome è anche extracomunitario potrebbe essere un'operazione da fare in sinergia con altre società. Altro giocatore seguito è Luka Romero, attaccante del Maiorca (il più giovane di sempre nei top 5 campionati europei a esordire nel mondo dei professionisti, a 15 anni e 219 giorni) interessa molto alle big di Spagna, tra cui Atletico Madrid e Barcellona. In Italia il club che ha chiesto informazioni è proprio il Napoli".