Sky, Marchetti: "Demme al momento è fuori dal progetto Napoli: se con Mazzarri non trova spazio, non c’è voglia di utilizzarlo"

Ultime notizie Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

“Del Barcellona al momento spaventa più il nome: è una partita difficile, senza dubbio, ma i blaugrana al momento hanno qualche punto debole, sono in ricostruzione, puntano più al concreto che non al calcio spettacolo. Si tratta di un avversario temibile ma è un ostacolo che il Napoli può superare.

Gli azzurri sono in fase di recupero della condizione fisica e mentale, qualche passo in avanti si è già visto con Mazzarri: la difesa appare più solida e il calcio del Napoli sembra più spumeggiante.

Col Frosinone il Napoli è chiamato a vincere per proseguire il cammino in Coppa Italia, sarebbe importante per dare continuità al gruppo che meriterebbe di alzare altri trofei. Demme al momento è fuori dal progetto: se anche con Mazzarri non trova minuti, significa che non c’è voglia di utilizzarlo. Il divorzio col calciatore sembra inevitabile.

Al Napoli occorrerebbe intervenire in sede di calciomercato già a gennaio per trovare un difensore centrale forte, al momento in quel ruolo ha gli uomini contati. La buona notizia è il recupero di Mario Rui, che aiuta Kvaratskhelia e fa respirare Mazzarri”