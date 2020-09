Sky, Marani attacca De Laurentiis: "Scelta sconsiderata, non è d'esempio! Sapeva di persone vicine a lui positive al Coronavirus"

Ultime calcio Napoli - Matteo Marani a Sky Sport ha parlato della positività al Coronavirus del presidente De Laurentiis. Ecco le sue parole sul numero uno del Napoli.

"Ci troviamo di fronte a un errore, a una pesante leggerezza, di De Laurentiis che non ha avuto l’accortezza e la cautela in attesa del tampone che lui aveva attribuito a un mal di pancia. E’ stata una scelta sconsiderata tenuto presente che una serie di persone vicine a lui era risultata positiva. Il dubbio, il sospetto c’era e lui avrebbe dovuto fermarsi. Questo errore dovrebbe istruire tutti noi sulla pericolosità di questo virus. Il presidente del Napoli è arrivato anche a contatto senza mascherina. Quando si guida ci sono anche degli esempi da dare. In questo momento ci sono tante difficoltà, penso ai bambini che vanno a scuola. In questo momento non è concesso sbagliare. Un errore grave che non può non essere condannato".