Sky, Di Bello: "La partita di Messi contro il Napoli ha numeri incredibili: ha toccato 84 palloni in totale e ne ha persi 22"

Ultime Calcio Napoli - Leo Di Bello, giornalista di SKY, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La partita di Messi contro il Napoli ha numeri incredibili: ha toccato 84 palloni in totale, il quinto del club blaugrana, e ne ha persi 22. Gattuso ha preparato la partita in fase difensiva molto bene. Un solo tiro in porta per il Barcellona, questo ci dice quanto abbia fatto bene il Napoli. Il Napoli ha dimostrato, anche con il Liverpool, che in queste grandi partite, si può esaltare e i suoi giocatori possono raggiungere un livello altissimo”