Sky, Condò: "McTominay sarà l'acquisto dell'anno! Il Napoli torna nel "calcio che conta" dopo Torino"

Ultime notizie Serie A - Vi proponiamo un estratto dall'editoriale di Paolo Condò per Repubblica:

"Dentro a un quadro di sostanziale equilibrio, il Napoli sabato è piaciuto un po’ di più ed è stato un po’ più pericoloso: superiorità minime perché a settembre il vantaggio di non giocare in Europa non può essere energetico, ma tattico sì. Ovvero Antonio Conte ha messo un’altra settimana di lavoro dentro il Napoli, sentendosi così sicuro del cambio di modulo necessario per inserire McTominay, che per curriculum e impatto potrebbe rivelarsi l’acquisto dell’anno. Delusione massima della scorsa stagione, il Napoli si è reinserito con naturalezza nel giro che conta, e l’ha trovato piuttosto affollato per essere alla 5ª giornata (un anno fa l’Interaveva già fatto il vuoto). Dire che ci sia qualche nuovo Bologna alle viste è forse troppo, ma lo strappo iniziale del Torino ha una chiara prospettiva europea. Vanoli è stata un’ottima scelta perché vuole tanto dalla sua professione, e non ne fa mistero: e siccome l’ambizione è la parola chiave di questo turno, non è casuale che sia lui ad aver riportato il colore granata da solo in testa alla classifica 14.679 giorni dopo".