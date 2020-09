Sky, Compagnoni: "Fare il 4-2-3-1 per tutto l'anno sarebbe una follia! Demme più adatto a questo modulo che al 4-3-3"

Notizie Calcio Napoli - Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"4-2-3-1 per il Napoli? E' giusto che una squadra abbia diverse soluzioni e non si fossilizzi su un solo sistema di gioco. Dubito che Gattuso possa diventare il sistema di gioco di riferimento, ma in certe partite il 4-2-3-1 secondo me può essere una soluzione giusta. Fare un campionato intero con questo modulo sarebbe una follia. Demme come tipo di giocatore è più adatto nel 4-2-3-1, dà il meglio di sè giocando a due così come faceva a Lipsia. Il 4-2-3-1 dell'Inter del Triplete era particolare perchè Eto'o, Sneijder e Pandev correvano come non hanno mai fatto. E' un sistema di gioco che puoi proporre in diverse situazioni. Il Napoli ha giocatori molto offensivi, può essere un'arma importante quando l'avversario fa catenaccio".