Davide Camicioli di Sky Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’Inter ha vinto lo scudetto senza Icardi e il PSG con Icardi non ha vinto lo scudetto. Spalletti ha avuto ragione e per la questione Totti non sappiamo la versione dell’allenatore. Secondo me con Spalletti tornerà Mertens a fare tantissimi gol”.