Sky, Camicioli: "Lobotka è l’acquisto migliore da fare! Politano? La sua voglia di riscatto potrebbe essere l’arma in più per il Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Davide Camicioli, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Credo che Lobotka sia l’acquisto migliore da fare. Si tratta del giocatore che mancava. Si è parlato anche dello scambio Llorente-Politano ma la priorità adesso è il centrocampo. De Laurentiis e Gattuso credo vogliano raggiungere il quarto posto. Politano è un giocatore serio e duttile, perfetto per il 4-3-3. La voglia di riscatto di Politano potrebbe essere l’arma in più per il Napoli e può giocare in più ruoli. Potrebbe essere importante per dare un po’ di ricambio. Ancelotti è un grande allenatore, qualcosa a Napoli non ha funzionato. Oggi il Napoli ha tutte le possibilità per raggiungere il 4 posto. Credo che Gattuso sia l’uomo giusto per lavorare sotto il punto di vista psicologico e mentale. Gattuso lo hanno sottovalutato l’anno scorso, viene additato come motivatore ma è un grande allenatore, è un leader, può dare la scossa di cui il Napoli ha bisogno. Ibrahimovic? Può dare la scossa al Milan. Con lui si alza il livello qualitativo medio, certo non è quello di un tempo ma può dire la sua”.