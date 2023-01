Simeone, l'ex compagno di squadra Marchese: "Quando arrivò a Genova si mostró subito come un grandissimo giocatore. Ha fame e garra…"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Marchese, allenatore ed ex calciatore

“Simeone? È un grandissimo giocatore, quando l’ho visto a Genova l’ho capito subito. Ha fame e garra, è un giocatore completo. Bisogna dare merito al Napoli che ha capito potesse servire. Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, stiamo parlando di un allenatore top. I numeri parlano per lui. Il gruppo è bello e competitivo, si vede che vogliono stare insieme e si divertono quando giocano. Stanno facendo un grandissimo campionato e una grandissima Champions League. Non c’è squadra che possa competere con il Napoli in questo momento in Serie A e questo è merito di Spalletti, del suo staff, della società che ha scelto giocatori importanti e con la testa a posto ed il merito è anche dei tifosi del Napoli che stanno sempre a sostenere la squadra. Io ne so qualcosa perché ogni volta che venivo a giocare lì cerano 50/60 mila spettatori allo stadio. Se il metodo Napoli è quello da seguire? Sì, sicuramente la società sta andando per la propria strada. Magari qualche anno fa ci provava a vincere, ma altre società erano avanti. Nessuno si aspettava che il Napoli potesse fare così bene dopo le numerose partenze avvenute in estate, ma questo dà merito di chi lavora per il Napoli. Il metodo Napoli sta funzionando e speriamo continui a funzionare. È una bella realtà e essendo una squadra del sud sono contento che si parli bene di questa squadra. Kim sta facendo veramente un grandissimo campionato come tutti i suoi compagni. Nel Napoli il direttore sportivo ha scelto dei giocatori motivati. Spesso succede che ti vai ad informare su un calciatore e scegli sempre quello con la testa sulle spalle. La situazione di Zaniolo e quella di Skriniar non fanno bene. Non sto dicendo che gli altri non abbiano fatto bene. Juve, Inter e Milan sono sempre state un leggero passo in avanti e sono costrette a vincere tutti gli anni, ma il Napoli è stato bravo ad attendere e costruire. Ci auguriamo tutti che faccia dei bellissimi campionati. Speriamo che questo spettacolo duri il più possibile e che ci aspetti una sorpresa in Champions League”.