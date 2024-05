Simeone: "Il primo gol in Champions un sogno che si realizza. Ascolto la playlist 'Ispirazione'. Kim calciatore completo, il più forte e sulla cazzimma..."

Presso il Konami Training Center proseguono gli appuntamenti di Betsson Sport con i protagonisti della SSC Napoli. Protagonista di oggi Giovanni Simeone, attaccante argentino:

“Sono una persona trasparente. È stato super emozionante. Ho sempre voluto venire qua, dal primo giorno che è cominciato il mercato. Il giorno che ho indossato la maglia del ritiro, mi sono emozionatio. Ho una playlist che si chiama 'Ispirazione'. Ci sono musiche come quelle del Gladiatore e tante altre. Il primo gol in Champions è stato un sogno che si è avverato; una cosa pazzesca che mi ha fatto sentire più forte e più sicuro di me stesso.

Esordio in Champions e gol? Difficile spiegarlo, l'ho sempre visto quando chiudevo gli occhi. Quando ho fatto gol, mi è venuto molto naturale, lo sapevo già. Ho sempre lavorato per quello, sin da piccolo.

Avversario forte? Kim è un calciatore completo, è diverso dal resto, un calciatore completo, fuori da ogni livello. Non avversario ma compagno.

Primo scudetto dopo Maradona? Quando me lo ricordano, mi da una grande gioia. Sono arrivato qui e ho lottato tanto per arrivarci, lotto per arrivare a grandi traguardi. Napoli mi ha dato tanto, mi sono sentito subito bene con Napoli e la vittà. La cazzimma mi rappresenta molto.

Papa'? Da piccolo mi ha detto di andare sempre avanti. Il giorno della partita fai un goal e vai a dormire felice, ma il giorno dopo devi continuare, anche quando sbagli. Anche mia mamma mi ha dato tanta tenacia e grinta. La cazzimma è anche di mia mamma. Il mio papà è la persona che imito. Per com'è e come ha raggiunto i suoi obiettivi. E' una persona speciale.

Cibo napoletano preferito? Mi piace tantissimo la pasta, la pizza la mangio in amicizia".