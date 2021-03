Alvino: "Silenzio stampa Napoli nato per mettere la museruola a Gattuso, poi è diventato un rito scaramantico..."

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso è l'allenatore del Napoli, per decidere se rinnovargli il contratto oppure no aspetterei la fine del campionato. Ci sono stati tanti alti e bassi, anche se gli alibi sono numerosissimi, oltre che importanti. Il calcio però è legato ai risultati e questi decidono fortuna e sfortuna di società ed allenatori. E' un rischio aspettare ma un club deve assumersi questi rischi. Il silenzio stampa nasce per mettere la museruola a Gattuso che in quel momento pensava ed esternava senza riflessione, poi è diventato una sorta di rito scaramantico".