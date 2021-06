Signori: "Finito un incubo, sono stati anni di sofferenza! Ora si torna a vivere"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Signori, ex calciatore scagionato dalle accuse relative al calcioscommesse dopo dieci anni di squalifica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Adesso mi sento bene dopo la fine di quest'incubo. Sono stati anni di sofferenza, finalmente si ricomincia a vivere. Non ho mai smesso di sperare in un finale come questo. Il tridente di questa Nazionale mi ricorda quello del mio Foggia, non a caso cinque su sei sono stati allenati da Zeman. Non è un caso. L'Italia ha dimostrato di essere una formazione che crea molto davanti. Da giovane ero più come Berardi, mentre poi con il passare degli anni mi sono accentrato lavorando più come Immobile".