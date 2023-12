Siciliano: "Spalletti protettivo verso Napoli, ha insegnato calcio e la napoletanità al mondo intero"

Ultime notizie Napoli - Cittadinanza onoraria Spalletti, è intercenuto anche Bruno Siciliano:

"Confesso di essere molto emozionato quando il Sindaco mi ha chiesto di partecipare e vivere questa giornata. Da tantissimi anni seguo il Napoli da vicino e vivo la partita allo stadio, da 15 anni nei Distinti. Ho vissuto già lo scudetto del Napoli e ho rivissuto questo momento dopo 33 anni come un risveglio. Qualcuno dice che lo scudetto può rappresentare una rivalsa calcistica. Spalletti è stato quell'orgoglio a legare tifosi, calciatori e cittadini con la sua passione. A fatto questa full immersion in maniera decisa, nei suoi incontri con la città ha sempre voluto trasmettere con importanza i valori ai nostri giovani.

Ho percepito in maniera protettiva quello che ha voluto trasmettere a noi a Napoli dando un grande esempio nonostante le tantissime difficoltà. Lui è entrato nel cuore dei giovani calciatori cambiando la loro vita per sempre dando a tutti consapevolezza di chi sono. Spalletti ci ha insegnato calcio, ma anche l'eredità e la napoletanità con quello scudetto sul braccio. Dobbiamo dare tutto per questa città e questa squadra, perché con la lezione di Spalletti Napoli sarà una città ancora migliore".