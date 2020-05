Serie A, l'agronomo Castelli: "Manto giallo al San Paolo? E' normale, il campo sarà pronto per la ripresa del campionato"

Ultime notizie calcio. Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Manto giallo al San Paolo? E’ tutto normale, fa parte del ciclo dell’erba. Ogni anno in questo periodo la colorazione assume queste caratteristiche, soltanto che voi non ve ne accorgete perché il campionato è finito. Tra qualche settimana ci sarà l’erba estiva con un bel colore che ridarà il solito look al San Paolo, tutto sarà pronto per l'eventuale ripresa del campionato".