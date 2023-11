Serie A, De Siervo: "DAZN ha 2 milioni di abbonati: i rapporti sono ottimi"

Sono circa 2 milioni gli italiani abbonati a Dazn. A rivelare i numeri è stato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo a L'Equipe:

De Siervo su Dazn

"I nostri rapporti sono ottimi. L’obiettivo è migliorare sempre la distribuzione e soprattutto creare contenuti editoriali adatti alle aspettative dei nostri sostenitori. Per ora ha circa 2 milioni di abbonati. Abbiamo chiesto al nostro consulente finanziario, la banca Lazard, di verificare l’affidabilità finanziaria dei beneficiari. Le garanzie richieste saranno conformi agli standard di mercato. Inoltre, DAZN si sta avvicinando al punto di equilibrio operativo dopo anni di investimenti sostenuti in tutto il mondo per lanciare la propria offerta sportiva".

Nelle scorse settimane DAZN si è confermata come principale emittente della Serie A anche dal 2024 al 2029, per un totale di 900 milioni di euro all'anno considerando anche i soldi in arrivo da Sky, ai quali sarà aggiunta una revenue share legata ai maggiori incassi di Dazn:

"La nostra offerta comprendeva più di dieci diverse configurazioni quattro mesi di trattative private con le emittenti sono diventate venti. Alla fine, quella che massimizza i nostri ricavi è quella che garantisce a DAZN dieci incontri settimanali, sette dei quali esclusivi. Sky trasmetterà tre partite in co-esclusiva e tutte le partite in onda nei bar e negli alberghi".

