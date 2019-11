Sergio Assisi: "Insigne emblema del Napoli, triste con la maglia del club e solare con quella dell'Italia "

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sergio Assisi, attore:

"Ho una grande sensibilità e per questo ho difficoltà nel seguire il Napoli in questo periodo. Soffro troppo e credo che il fattore psicologico sia predominante in questo momento e se c'è una frattura è ovvio che poi le cose non vadano bene, è una questione di equilibri. Mentre nella Juventus giocano 11 cervelli, a Napoli giocano 11 cuori, ecco perchè quando le cose non vanno bene siamo tristi. Al di là dell'aspetto tecnico e dei numeri, Insigne è l'emblema del momento che vive il Napoli: triste con la maglia azzurra del club e solare con quella dell'Italia dove il clima è molto più disteso. Detto questo, una squadra che lotta per la Champions, non può avere una dirigenza a conduzione familiare. Bisogna essere strutturati anche nelle società, ognuno deve fare il suo compito".