"Senza Maradona nessuno ti conoscerebbe!": Gascoigne zittisce Shilton dopo le parole su Diego

Con il suo solito modo ironico e provocatorio, Paul Gascoigne, ha dato il suo commento riguardo la vicenda della "Mano de Dios" tra Diego Maradona e Peter Shilton. Il portiere inglese proprio ieri aveva ribadito che El Diez non gli avesse mai chiesto scusa per quel gol di mano ai Mondiali in Messico.

Gazza ha analizzato la questione da un altro punto di vista: "Maradona è stato un'icona, la gente torna sempre sulla storia della 'Mano de Dios' ma è così che Shilton è diventato famoso. Shilty, è quel gol che ti ha fatto conoscere". L'ex portiere inglese è stato al gioco e ha risposto divertito: "Grazie Gazza, anche se poi ho giocato per altri vent'anni dopo quella partita". A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport