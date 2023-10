Seg.Federbet: "Scommesse? Ho parlato con tantissimi giocatori, ecco cosa ho capito"

Notizie Calcio Napoli – Il segretario generale di Federbet, Francesco Baranca ha parlato ai microfoni del portale spagnolo Cadena Ser:

“Secondo me il 90% dei calciatori scommette, e la cosa non mi sorprende affatto, ho parlato con tantissimi di loro. Hanno molto tempo libero, amano l’adrenalina, hanno spirito di competitività e hanno tanti soldi. E questo li rende molto inclini al gioco d’azzardo, è un problema enorme. Non parliamo di partite truccate, ma di scommesse.

Il profilo del calciatore è il più simile a quello di un ludopatico e ora c’è bisogno di parlarne apertamente e di cambiare mentalità. Invece, purtroppo, dopo una settimana ce ne dimentichiamo tutti, la verità è questa. Dovremmo parlare ogni settimana dei rischi che si corrono, e creare un vero codice etico: pensate al Newcastle, ha speso 80 milioni per Tonali e ora rischia di vederselo squalificare, che danno è per il club? Io direi enorme.

Quindi ciò che è successo con la nazionale italiana è solo la punta dell’iceberg?

Se andiamo a vedere tutti i calciatori che scommettono nella nazionale italiana o in un’altra andiamo a giocare voi e io. Negli ultimi dieci anni non è cambiato nulla”.