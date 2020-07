Secolo XIX, Arrichiello a CN24: "Romero out col Napoli, dubbio in attacco sul tandem con Pandev. Younes è sempre piaciuto, dipende dalla salvezza"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista del Secolo XIX Valerio Arrichiello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Il bilancio di Nicola sulla partita del Genoa è buono, perchè sarebbe salvo dopo aver preso la squadra ultima. Da gennaio ad inizio marzo la squadra era migliorata partita dopo partita, aveva chiuso vincendo col Milan; da giugno in poi, però, non abbiamo ammirato lo stesso Genoa. Ci sono state delle assenze che stanno pesando, tipo Criscito, ma qualche punto in più ce lo si aspettava: contro Brescia e Udinese s’è vista voglia di lottare, ma il Genoa punta ad ottenere la prima vittoria dopo la ripresa.

La probabile formazione? Sbilanciarsi non è facile, ieri c’è stato un solo allenamento di scarico e manca ancora la rifinitura: direi Perin in porta, in difesa Soumaoro e magari Zapata con Romero out, la terza maglia dipenderà da Ghiglione, potrebbe esserci Biraschi oppure uno tra Masiello e Goldaniga. A centrocampo Barreca a sinistra, tornerà Schone con Behrami e Sturaro favoriti ai lati del danese. In attacco potrebbe esserci Pandev ed uno tra Favilli e Pinamonti.

La situazione societaria? I rapporti tra la tifoseria e Preziosi negli ultimi anni non sono stati ottimali, il presidente più volte s’è detto disposto a vendere ma in Italia non è semplice cedere le società calcistiche e chi si presenta ad acquistare non ha le giuste credenziali. In estate era tornato l’entusiasmo dopo il colpo Schone, magari è stata sbagliata la fiducia nella gestione tecnica iniziale.

Younes per il Genoa? Amin è sempre piaciuto, ma il problema è che il Genoa non sa ancora in che campionato giocherà: fin quando non ci sarà la certezza della Serie A, non si potrà avere garanzie sul mercato”