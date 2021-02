Sebino Nela è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non credo che le colpe siano tutte ad attribuire a Gattuso. Gli azzurri fanno tanti errori individuali. I singoli calciatori sbagliano sia nelle rifiniture che nei movimenti. Contro il Granda non ho visto organizzazione. L’azione del secondo goal degli spagnoli è surreale”.