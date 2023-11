Giuntoli: "Alla Juve stesso mood dello scudetto a Napoli? C'è magia anche nel quarto posto"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Inter:

Gli chiedono: Lei viene dallo scudetto col Napoli, non sente lo stesso mood?

"Noi siamo molto onesti e abbiamo obiettivi ben chiari: quello di rientrare in Champions League, non ci dimentichiamo che il club l'anno scorso l'ha centrato e per altri motivi non vi è potuto rientrare. Stiamo coi piedi per terra, intanto puntiamo a entrare nelle prime quattro. La magia c'è anche nell'entrare tra le prime quattro".