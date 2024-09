Scozzafava: "Sono contenta che sia Lukaku che Conte abbiano scelto di vivere in città, vi spiego"

Ultime notizie SSC Napoli - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito la nota stampa:

"Questo Napoli deve somigliare sempre più al suo allenatore, pian pianino gli somiglia sempre più. Sono contenta che sia Lukaku che Conte abbiano scelto di vivere in città perchè sono scelte che li avvicina a Napoli, alla città e alla voglia di vivere questa piazza con tutti i pro e i contro.

Molti calciatori del Napoli volevano andar via e prendere Conte ha fatto sì che questi calciatori si siano riaffezionati a questa città. Prima che arrivasse Conte in tanti erano scontenti, De Laurentiis ha fatto investimenti importanti per accontentare il suo allenatore"