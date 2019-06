Scozzafava: "Arriverà un attaccante, ma non sarà Lukaku. De Nicola? Non parlerei di divorzio"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista

"L'unica certezza è che il Napoli prenderà un attaccante e De Laurentiis lo vuole di spessore; immagino che Ancelotti farà le sue richieste, ma non credo che arriverà uno dal profilo di Lukaku. Il gioco di Ancelotti non ha un'identità precisa come lo era quello di Sarri. Il tecnico del Napoli adatta il suo gioco alle caratteristiche dei calciatori e quindi la ricerca dell'attaccante è ad ampio raggio, non c'è una rigidità. Su Lozano ho sensazioni positive e questo sarebbe anche il momento giusto per forzare il pressing su Icardi. De Nicola? Non parlerei di divorzio perchè il contratto scade a fine giugno. L'opzione che ha il Napoli non è stata esercitata, ma c'è un legame forte tra De Nicola ed il calcio Napoli e magari ricoprirà un altro ruolo. Poi, magari non è scattato quel feeling tra De Nicola e Ancelotti"