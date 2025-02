Scozzafava a CN24: "Ma chi lo dice che il Napoli debba vincerle tutte? Non casuale la visita di ADl ieri dopo le parole di Conte sulle strutture"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Quando si analizza il Napoli, si perde spesso di vista il fatto che 6 mesi fa il Napoli era da tutta un’altra parte e si tende a pensare di più allo scudetto vinto due anni fa. Che il Napoli debba vincerle tutte perché lo si dice? Chi lo dice? Siamo in un campionato combattuto punto su punto anche in zona Champions, non lo capisco questo discorso. Il Napoli non può vincerle tutte perché ha un organico corto. Conte si gira in panchina e, secondo me, non ha sostituti uguali ai titolari. In più ci sono poi anche gli infortuni che, su una rosa corta, non è il massimo. Il pari con l’udinese lo saluterei con entusiasmo per come sono andate le cose, in passato avresti perso. Il Napoli è partito con un programma di ricostruzione, il primo posto attuale è già oltre quanto previsto quest’anno.

Quando Conte dice fuori giri, credo si riferisca all’equilibrio da tenere. Se sfugge l’equilibrio, questa squadra rischia di fare poi come lo scorso anno. Non è stata casuale la visita di ieri di De Laurentiis a Castel Volturno, è evidente che ne abbia parlato con Conte del nuovo centro sportivo. Quanto detto dall’allenatore in conferenza, l’ha detto anche al presidente. Nessuno sarebbe riuscito a fare il lavoro di Conte in questi mesi, sta cercando di occuparsi anche del problema strutture che ha il club. Se dovesse riuscirci, andrebbe ringraziato così come de Laurentiis che l’ha preso”.