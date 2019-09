Scozzafava a CN24: "Convivenza serena tra Llorente e Milik, possono giocare anche insieme! Contro la Samp match delicato"

Ultimissime calcio Napoli - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Di Llorente penso tutto il bene possibile perché ha caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri attaccanti del Napoli, ha vinto tanto e la sua esperienza può servire a questa squadra per fare il definitivo salto di qualità. La sua presenza, inoltre, non può creare pressioni su Milik, l’attaccante titolare di questa squadra. La convivenza può essere tranquilla e serena. All’occorrenza potrebbero anche giocare insieme.

Monica Scozzafava sul Napoli