Scotto: "Difesa imperforabile! Napoli molto concreto e vittoria pesante, positiva la sconfitta della Lazio"

"Una difesa imperforabile mette le basi per una vittoria pesante. Un #Napoli ancora molto concreto, ma stavolta dominante per tutta la partita con un #McTominay straordinario manda un messaggio molto chiaro alle rivali. Per la corsa allo scudetto bisognerà fare i conti con gli azzurri, ai quali è molto difficile fare gol. Positiva la sconfitta della #Lazio, che toglie un po' di pressione alle spalle dei partenopei, e all'orizzonte la doppia sfida contro la squadra di Baroni".

Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto, post Torino-Napoli 0-1.