Scontro Vicedomini-De Maggio: "State gufando l'addio di Gattuso, avete rotto i cog****i!". La risposta: "Non dirmi come fare il mio lavoro"

Pascal Vicedomini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Volete che Gattuso se ne vada, io sono convinto che resti. State rompendo i coglioni e state davvero gufando per il suo addio. C’è Napoli-Verona e non riesco a pensare ad altro, ora penso solo al Napoli in Champions e poi si potrà pensare a Gattuso. Ancora non ha comunicato nulla lui".

La replica di De Maggio: "Non devi venire a imporre come si fa questo lavoro. Noi facciamo informazioni e non siamo tifosi, facciamo i giornalisti ed è giusto che raccontiamo i fatti, i fatti sono che Gattuso lunedì non sarà più l'allenatore del Napoli".