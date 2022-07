Sconcerti: "Uno come Koulibaly non è sostituibile: è una perdita grave per il Napoli"

Per commentare le notizie di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Napoli, fatta per il passaggio di Koulibaly al Chelsea. Ma tanti difensori forti lasciano l'Italia:

"Sono partenze importanti, Koulibaly era il cuore stesso di Napoli. Con lui la squadra ha fatto tanti punti. E' un giocatore decisivo, è impossibile sostituirlo, non migliorerai mai. Mi dispiace molto, ha giocato tanto in Italia e a grandi livelli, non ha mai creato problemi e anche ora se ne va da signore. E' una perdita importante per il Napoli".

Quanto ne esce ridimensionato il Napoli?

"Ora bisogna vedere come reinveste questi soldi. Ma trovarne uno superiore non è possibile. Il Napoli gli aveva fatto una grande offerta, da 6 milioni per 5 anni, ma il Chelsea gliene dà 9. Sarà molto difficile sostituirlo. Al momento era il miglior difensore del mondo".