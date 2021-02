Sconcerti su Italiano: "Diventerà un ottimo allenatore, ma gestire un top club è altra cosa"

Ultime notizie calcio - Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Italiano? Se mi chiedete se diventerà un ottimo allenatore dirò di sì, ma lo Spezia va giudicato complessivamente. Mi piacerebbe capire perché abbia utilizzato trentacinque giocatori in questa stagione... Bisogna essere più realisti, aspettiamo: ci sono decine di allenatori che hanno salvato squadre improbabili da una retrocessione e poi si sono persi. Gestire un top club è altra cosa, non so neanche se De Zerbi lo sia. Anzi, devo dire che non so nemmeno più cosa sia, un top club... In Serie A c'è un solo allenatore che ha vinto lo Scudetto, gli altri no. Niente. I nostri migliori allenatori sono fuori, fermi spesso per ingordigia".