Sconcerti sicuro: "Se la Lazio non vende Milinkovic, non è inferiore al Napoli e all'Inter"

Ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato del campionato:

"Se la Lazio riesce a tenere in rosa Sergej Milinkovic-Savic, che con Immobile è uno degli elementi della rosa in grado di vincere da solo le partite, non è inferiore a Napoli e Inter. Ha sofferto i ritardi di Luis Alberto e i capricci di Milinkovic, ma ora anche se non si è rinforzata, si è perfezionata e non ha vuoti tecnici all'insegna della continuità. Infine c'è Correa, un ragazzo di 1,90 che dribbla come un brevilineo: se riuscisse a crescere (anche in quota gol) porterebbe la Lazio direttamente alle spalle della favorita Juventus, al pari dell'Inter di Antonio Conte e del Napoli di Carlo Ancelotti".