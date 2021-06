Sconcerti si sbilancia: "Jorginho oggi è il miglior play d'Europa"

CALCIO NAPOLI - Il direttore Mario Sconcerti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, giudica la Nazionale di Mancini e le aspettative che si porta dietro: "Almeno la semifinale, ma ci sono 5-6 squadre sullo stesso piano. Veniamo da tante partite con avversari di seconda fascia. Ultimamente non ho vista una bella Nazionale, l'ho rivista lenta. Jorginho al momento però è il miglior play in Europa. Per tante partite la caratteristica è stata la transizione rapida, nelle ultime partite ho visto una squadra lenta e un po' sconclusionata. Si sono materializzati improvvisamente dei limiti. Ora vedremo cosa porterà un torneo così importante".