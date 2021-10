Sconcerti: "Scudetto? Le squadre complete sono due: Napoli e Inter"

Napoli Calcio - Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato Mario Sconcerti:

Cosa ha visto di buono nella Juventus in Champions?

"Non ho visto la Juventus strettamente difensiva vista nelle ultime partite, ha cercato di spingere di più. Ieri ha cambiato e ha finito con quasi 8 centrocampisti e nonostante tutto questo affollamento ho continuato a non vedere una idea di costruzione di gioco .Si è vista più volontà al gioco d'attacco, ma manca ancora la costruzione".

Juventus brutta ma concreta e Atalanta bella ma che non ha raccolto nulla?

"E' la sintesi perfetta. Nel momento in cui troviamo avversarie di seconda fascia, facciamo la partita e spesso la vinciamo. Quando giochiamo con avversari di prima fascia perdiamo. L'unica che tiene è la Juventus, con le altre dimostriamo che a un certo livello abbiamo difficoltà".

Inter banco di prova importante per questa Juventus?

"La Juventus ha un limite conclamato, che è la lontananza dei centrocampisti sia in fase di costruzione del gioco che di rifinitura. McKennie è più pungente per esempio di Rabiot, ma anche più dispersivo. Di squadre complete ne abbiamo viste due, ossia Napoli e Inter. Il Milan si è ridimensionato in campo europeo. La Juventus sarà difficile che torni ad essere una schiacciasassi, le mancano alcune cose".