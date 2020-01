Sconcerti: "In Italia provano piacere a vedere il Napoli in questa situazione, la società ha rotto tutto con la cessione di Hamsik"

Ultimissime calcio Napoli - Mario Sconcerti è intervenuto a Canale 21 durante 'Il Bello del Calcio'. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Hamsik era il capitano del Napoli. Lui che è andato via a gennaio ha smontato la squadra. La società e i calciatori hanno dimostrato con quella decisione che si poteva smontare. E' andato a prendere i soldi in Cina a metà anno. E' stato l'inizio della fine del Napoli. Vorrei sperare che questa cosa delle multe non sia la causa di tutto, sarebbe da piccoli uomini. Negare se stessi per una multa, seppur molto salata, mi sembrerebbe una controindicazione gravissima. Io vengo da fuori, sento stupore ma anche un po' di piacere di vedere il Napoli in questa situazione".