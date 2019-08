Futuro Icardi, ne ha parlato anche Mario Sconcerti ai microfoni di Tmw Radio: "Il giocatore vuole andare alla Juventus, ma secondo me la strada più probabile è il Napoli: sarebbe la squadra migliore per lui. Non ho capito la comunicazione dell'Inter in questa campagna acquisti, quando ha annunciato le cessioni di alcuni giocatori: che vantaggi ha avuto? Icardi quindi lo vedo più in azzurro, ma Dzeko è più forte di lui e di Lukaku ma ovviamente il bosniaco è penalizzato dall'età".