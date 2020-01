Sconcerti: "Demme e Lobotka calciatori utili ma a Napoli è finita un'epoca. Cessione di Insigne un'occasione per tutti"

Ultimissime calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è passato da un centrocampo a due ad un centrocampo a tre e per questo sono arrivati due calciatori. Sono due calciatori utili, se Demme lascia il Lipsia vuol dire che ha un sentimento forte per scegliere Napoli. E’ veramente finita un’epoca e ne inizia un’altra. Una cessione di Insigne sarebbe un’occasione sia per lui che per il Napoli, non sarebbe certamente una punizione”.