Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare del turno di Serie A e non solo.

Su Napoli-Inter. "E' una partita molto importante per entrambe. La Champions è molto lontana. Battere l'Inter non sarà facile. E' più facile battere la Juve ora, perché in campionato gioca con più sufficienza. L'Inter la vedo sempre sul pezzo".