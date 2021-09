Schwoch: "Questo Napoli è da scudetto, tutto può passare per un attaccante simbolo! A Udine sarà difficile ma con quell'Osimhen in più..."

Napoli Calcio - Stefan Schwoch è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Udinese-Napoli? Sarà una partita a ritmi elevati, non facile per il Napoli ma con questo Osimhen tutto è possibile. Questo Napoli è da scudetto! Il Napoli deve tenere in mano il pallino, essere pericoloso e andare a Udine per portare a casa i tre punti. Un pareggio deve essere conseguenza di una non vittoria non di una non sconfitta. Osimhen? Napoli è fatta così: quando vinci la gente ti regala il cuore, quando vai male si affliggono. Osimhen può fare molto bene ma deve migliorare molto su alcuni aspetti. E' un giocatore che ogni anno migliora sempre un po'. Dovrà aggiungere ancora uno step, la vittoria dello scudetto passa anche per Osimhen. Deve stare tranquillo, seguire l'allenatore che ha capito meglio la piazza e alla lunga gli porterà un grande vantaggio".