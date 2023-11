Schwoch: "Qualcuno ha rischiato di far deragliare il Napoli"

Stefan Schwoch, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria del Napoli a Bergamo e della partita che gli azzurri giocheranno in Champions League contro il Real Madrid:



“Il Napoli era un treno che viaggiava a mille, ma su binari precisi e qualcuno ha rischiato di farlo deragliare. Bisogna dire grazie a Mazzarri, perché si sono rivisti dei concetti dello scorso anno nonostante qualche movimento diverso. Io non mi fermo solo al risultato, ma guardo al primo tempo disputato dagli azzurri: la squadra non sta ancora bene fisicamente, ma si è tornati al pressing alto visto con Spalletti. Mazzarri è bravo a entrare nella testa dei calciatori, un aspetto fondamentale per questa squadra. Real Madrid? Il fascino di stadi come il Bernabeu lo avverti sempre, anche quando affronti una squadra rimaneggiata. Mi aspetto una bella partita”.