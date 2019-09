Stefan Schwoch ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Secondo me con la Samp potrebbe esordire Llorente dato che Mertens è andato in nazionale. Lo spagnolo per me è un grande acquisto. Milik non lo vedo libero sul piano mentale dato che ha passato una estate difficile con le voci di Icardi e non solo. Deve recuperare sul piano emotivo e fisico. Lozano? E' uno che ti può creare superiorità numerica"