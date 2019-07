Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Ho sempre detto che Icardi è il miglior acquisto che potrebbe fare il Napoli, per quelle cifre sarebbe un affare clamoroso. Qualche anno fa si parlava di 100 milioni di euro per prenderlo, ora con 60 milioni puoi portarlo a casa. Resta una trattativa difficile, che credo si trascinerà fino agli ultimi giorni di questa sessione estiva del mercato”.