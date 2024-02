Schira: "Osimhen-PSG? Ha un buon rapporto con il loro direttore sportivo, se Mbappè va via..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kylian Mbappé al Real Madrid? In Spagna sono ottimisti, ma due anni fa c’era lo stesso copione ma una offerta mostruosa del PSG lo fece rinnovale. Forse adesso le cose sono cambiate, e magari Mbappé è tentato da 70 milioni annuali per 5 anni da parte del Real Madrid. Osimhen ha un buon rapporto con Campos del PSG, che lo portò al Lille: se Mbappé va via, i francesi dovrebbero prendere una punta centrale ed un esterno ma pagare le clausole di Osimhen e Rafael Leao non sarebbe semplicissimo. Zielinski annunciato dall’Inter? Si pensava potesse essere già in queste ore, ma non dovrebbe andare così”