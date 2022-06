Schira: "Deulofeu ed il Napoli promessi sposi. Segnali preoccupanti su Mertens"

Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Le parole di Schira:

"Il Napoli e Deulofeu sono promessi sposi, il calciatore che aveva proposte anche in Spagna, ha scelto il Napoli. Ed il club azzurro ha scelto il calciatore. L'unica cosa che blocca la trattativa è la richiesta dei friulani che vorrebbero Gianluca Gaetano, ma il Napoli da quell'orecchio non ci sente. C'è una piccola apertura per Zerbin, ma bisogna trovare anche un accordo sulle cifre. Il Napoli ha scelto il colpo per l'attacco, arriva lo spagnolo come jolly offensivo".

Deulofeu che sostituirebbe idealmente Dries Mertens. Il futuro del belga? Mertens sta aspettando il Napoli, il suo entourage ha mandato un segnale tramite il suo avvocato. C'è una cosa che mi preoccupa, il club e il calciatore non si parlano direttamente. E' evidente che le parti nell'ultimo mese e mezzo non si sono più parlate. La situazione è cristallizzata e preoccupante, anche perché siamo ancora a fine mese"